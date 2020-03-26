Crystal Palace, Hull City'i Farklı Mağlup Ediyor Mayıs 2017'de Championship Ligi'nde oynanan maçta Crystal Palace kendi evinde Hull City'i Wilfried Zaha, Christian Benteke , Luka Milijovevic ve Patrick van Aanholt'un golleriyle 4-0 mağlup ediyor.

Mayıs 2017'de Championship Ligi'nde oynanan maçta Crystal Palace kendi evinde Hull City'i Wilfried Zaha, Christian Benteke, Luka Milijovevic ve Patrick van Aanholt'un golleriyle 4-0 mağlup ediyor. Kaynak: Dugout