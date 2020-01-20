Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü
Cristiano Ronaldo, Parma'ya attığı golden sonra asisti yapan Dybala ile birlikte tribünlere koştu. Burada Arjantinli oyuncuya sarılan Ronaldo, Dybala'yı yanlışlıkla dudağından öptü. Bu anlar sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
İtalya Ligi'nin 20. haftasında Juventus, Parma'yı Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 51'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Ancak maçın skorundan çok maç içinde yaşanan bir olay gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Maçın 58. dakikasında Paulo Dybala'nın pasıyla topla buluşan Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol sevincini Dybala ile birlikte yaşayan Ronaldo, taraftara koşarken Arjantinli oyuncunun yanlışlıkla dudağını öptü. Yayıncı kuruluşun gol sevincini ters açıdan gösterdiği için ekrana yansımayan görüntüler, maçı statta izleyen Juventuslu bir taraftar tarafından paylaşıldı. Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Haber Videosu: Cristiano Ronaldo, yanlışlıkla Dybala'yı dudağından öptü
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her yerinden öpüyorum rüştü lafı vardı o da yanlışlıktı ama burda fotomontaj var gibiCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ronaldo gay zatenCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Messi,bu neyin nessi?.. :)))))1 Yayından Kaldır
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Çok kötü... :((((Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Çüşşş!..Ohaa!..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ronaldo olunca yanlışlık düşündürücü skdkks adı çıkmıştı bir araCevap Yaz 3 Yayından Kaldır