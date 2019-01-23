Cristiano Ronaldo'nun Uçakta Yaptığı Paylaşım Büyük Tepki Çekti!

Uçağı ile radar bağlantısı kopan ve iki gündür kayıp olan Emiliano Sala hakkındaki üzücü haberler manşetlerde yer alırken Ronaldo'nun kendi lüks uçağından gülerek paylaştığı selfie tepkiye neden oldu.

İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker bu paylaşımın zamanlamasına tepki gösterenlerin başında geldi. Lineker, "Bu tweet'i atmanın günü bu değil. Gerçekten değil. Belki bilgisi yoktu ama biri onu uyarabilirdi" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Biraz tevazu bugün iyi olabilirdi. Uygun kaçmadı" diye yazdı.

İşte Ronaldo'nun attığı fotoğraf:

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