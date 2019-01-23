Cristiano Ronaldo'nun Uçakta Yaptığı Paylaşım Büyük Tepki Çekti!
Emiliano Sala hakkındaki üzücü haberler futbol dünyasını sarsarken, Cristiano Ronaldo'nun bu esnada uçakta yaptığı bir paylaşım büyük tepkiye neden oldu.
Uçağı ile radar bağlantısı kopan ve iki gündür kayıp olan Emiliano Sala hakkındaki üzücü haberler manşetlerde yer alırken Ronaldo'nun kendi lüks uçağından gülerek paylaştığı selfie tepkiye neden oldu.
İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker bu paylaşımın zamanlamasına tepki gösterenlerin başında geldi. Lineker, "Bu tweet'i atmanın günü bu değil. Gerçekten değil. Belki bilgisi yoktu ama biri onu uyarabilirdi" derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Biraz tevazu bugün iyi olabilirdi. Uygun kaçmadı" diye yazdı.
İşte Ronaldo'nun attığı fotoğraf:
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YORUMLAR (12)
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Fakir fukara babası ronaldoCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Ne yapmaliydi ya ? Kaybolan ucagi kiniyoruz mu deseydi ? Acliktan ölenler varken selfie ceken okadar insan var sorun yokta,bu Ronaldonun yaptigimi ayip?Cevap Yaz 44 2 Yayından Kaldır
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Ne yani passatami binsinCevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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Lineker ı bilirmisiniz bir efsaneydi.Ronaldo bunu bilerek kasdi yapmadı ama bu paylaşım bu acı varken olmaz,düşünmesi lazımdı.tepkiler ona ulaşacak ve o fotografı kaldıracak ordan.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Cristiano ronaldo efsanedir amaciniza ulasamiycaksinizCevap Yaz 26 2 Yayından Kaldır