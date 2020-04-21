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Cristiano Ronaldo, Koronavirüs, Spor

Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi. Ronaldo'nun karantina günlerinde kutlama yapması sosyal medyada tepkiye neden oldu.

21.04.2020 00:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:36
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almayı sürdürürken, salgın tedbirleri kapsamında vatandaşlar da sosyal izolasyona devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkesi Portekiz'in Madeira Adası'nda bulunan bir villada ailesiyle birlikte kalan Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. yaş gününe katılarak karantina kurallarını hiçe saydı.

Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı

FELÇ GEÇİREN ANNESİ DE PARTİDEYDİ

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen Alicia Aveiro'nun 21. yaş günü partisine Ronaldo'nun yanı sıra felç geçiren annesi Dolores Aveiro da yer aldı.

Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
Cristiano Ronaldo, ailesiyle yeğeninin doğum günü partisine katıldı
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