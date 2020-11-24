"Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinarları başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

"Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinarları başlıyor

24.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 17:34

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinar dizisi 27 Kasım'da başlıyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinar dizisi 27 Kasım'da başlıyor.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre dernek, Kovid-19 salgın sürecinin eğitim üzerindeki etkilerini ve salgının getirdiği dönüşümle beraber ortaya çıkan zorlukları ve fırsatları "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı webinar dizisi ile ele alacak.

Verilen bilgiye göre, dizinin ilk etkinliği, 27 Kasım Cuma, saat 14.00'da gerçekleşecek.

Salgınla geçiş yaptığımız "yeni normal"de eğitimin tüm bileşenleri üzerindeki etkilerinin eğitim alanında çalışmalar yürüten paydaş kurumlardan uzman katılımcılarla birlikte değerlendirileceği toplantının açılış konuşmasını, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel yapacak.

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu'nun moderatörlüğünde ilerleyecek oturum ile devam edecek.

Oturumda, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Erken Çocukluk Eğitimi Özel Projeler Direktörü Duygu Yaşar "Çocuk ve Ebeveyn Açısından Uzaktan Öğrenmeye Geçiş", Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) Eğitim Direktörü Arzu Atasoy "Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Sürecine Uyumu" ve ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık "Uzaktan Eğitime Erişimde Zorluklar ve Fırsatlar" başlıkları altında görüşlerini paylaşacaklar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

İlgili Haberler

Erzurum'da 280 milyon liralık yatırıma öncülük eden TKDK girişimcilere fırsatlar sunuyor
Erzurum'da 280 milyon liralık yatırıma öncülük eden TKDK girişimcilere fırsatlar sunuyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak
Teknosa'dan müşterilerine özel fırsat ve indirimler
Teknosa'dan müşterilerine özel fırsat ve indirimler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Alişan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Caner Erkin Samet Aybaba Lewis Hamilton
Tüm Haberler Türk Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Covid-19 Sürecinde Eğitimde Dönüşüm için Zorluklar ve Fırsatlar" webinarları başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 17:38:45. #1.14#
title