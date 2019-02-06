Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta Atama

Eskişehir'de faaliyet gösteren ve savunma-havacılık sektöründe Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden olan Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta üst düzey atama gerçekleşti. Yerel ve ulusal sistem çözümleri sunan şirkette, mühendislik ve savunma alanında uzman Özgür Bayram yeni genel müdür oldu.

Coşkunöz Holding tarafından 2006 yılında savunma-havacılık alanında hizmet vermek ve üretim yapmak adına kurulan Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ta genel müdür ataması gerçekleşti. Havacılık sektöründe yapısal detay parça imalatı ve montaj hizmeti sağlayan, savunma sanayi için milli imkanlarla Kanister, taşıma sandığı, taret benzeri ürünler üreten ve farklı programlar için de yapısal üretimler gerçekleştiren Coşkunöz Savunma ve Havacılık'ın yeni genel müdürü Özgür Bayram oldu.

Savunma sanayinde mühendislik, ürün geliştirme ve üretim alanında uzun yıllar tecrübe edinmiş Bayram, savunma ve havacılık sektörünün yerel ve global çapta tedarikçisi olan Coşkunöz Savunma ve Havacılık'taki görevine 2018 yılında başladı. 1989 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özgür Bayram, 1991 yılında ABD'de Aydın Corporation (West) şirketinde Tasarım Mühendisi olarak sektöre adım attı.

Kariyerini üretim ve mühendislik alanlarında uzmanlaşarak sürdüren Bayram, son olarak 2007-2017 yılları arasında SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri şirketinde kalite ve mühendislik hizmetleri direktörü, üretim ve mühendislik destek direktörü ve son olarak da üretim ve operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. Özgür Bayram, 2018 yılı Temmuz ayından itibaren Coşkunöz Savunma ve Havacılık Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA