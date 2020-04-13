Coşkunöz Holding yerli tıbbi ekipmanların üretimine başladı
Coşkunöz Holding, bağlı şirketlerindeki fabrikalarında İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.
13.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:41
Coşkunöz Holding, bağlı şirketlerindeki fabrikalarında İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla pandemi hastanelerine göndermek üzere koruyucu ekipman ve yeni medikal cihazların üretimine başladı.
Kaynak: Dunya.com