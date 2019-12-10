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Coşkunöz Holding, “Bu İşte Bilim Var” dedi

Çocuklara bilimi sevdirirken, yaratıcı düşünme kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak hedefiyle Coşkunöz Holding tarafından hayata geçirilen "Bu İşte Bilim Var" etkinliğinin dördüncüsü düzenlendi.

10.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:01
Coşkunöz Holding, “Bu İşte Bilim Var” dedi

Çocuklara bilimi sevdirirken, yaratıcı düşünme kabiliyetlerinin gelişimine katkı sağlamak hedefiyle Holding tarafından hayata geçirilen "Bu İşte Bilim Var" etkinliğinin dördüncüsü düzenlendi. Bu yıl, "Mayasında Merak Var" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe 200 çocuk katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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