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Coşkunöz Eğitim Vakfı, Meslek Edindirme Programı'nda ilklere imza atıyor

Coşkunöz Eğitim Vakfı, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonuyla hayata geçirdiği projelerini, günün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelliyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı, Meslek Edindirme Programı'nda ilklere imza atıyor
03.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:09

Coşkunöz Eğitim Vakfı, mesleki ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonuyla hayata geçirdiği projelerini, günün ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncelliyor. CEV, Türkiye sanayisine ve üretimine, eğitimli ve donanımlı çalışan kazandırmak için 32 yıldır sürdürdüğü mesleki eğitim programlarına e-learning ve VR teknolojilerini ekledi. Kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra koçluk desteğinin de ilk kez yer aldığı "Uzman ol, üretken ol, gelecek ol" meslek edindirme programının başvuruları, 22 Ağustos 2020 tarihine kadar devam edecek.

Coşkunöz Holding'in, mesleki ve teknik eğitim kurumu olma misyonuyla faaliyete geçirdiği Coşkunöz Eğitim Vakfı, meslek edindirme programlarında hayata geçirdiği ilklerle, Türkiye sanayisine ve üretimine değer katmaya devam ediyor.

Öğrenciler kişisel gelişim ve koçluk desteği alacak

Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın ilk ve en önemli sosyal sorumluluk projesi olarak 32 yıldır devam eden meslek edindirme programlarında, günün ihtiyaçları ve geleceğin teknolojileri doğrultusunda bu yıl birçok ilk gerçekleşecek. Hayata geçirilen programda öğrenciler; meslek lisesi öğretmenleri, uzmanlar ve usta öğreticiler rehberliğinde makine ve kalıpçılık üzerine eğitimler alacak. Aynı zamanda bu yıl ilk kez e-learning ve VR teknolojileri konusunda eğitimler de olacak. Başvuruların 22 Ağustos 2020 tarihine kadar devam ettiği eğitimlerde öğrenciler, kişisel gelişim dersleri ile sektörün tecrübeli ve üst düzey isimlerinden koçluk desteği alacak.

Donanımlı personel ihtiyacına yönelik eğitimler yapılıyor

18 ay boyunca devam edecek eğitimlerin 6 ayı Coşkunöz Holding bünyesinde yer alan şirketlerde gerçekleştirilecek, böylece öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dökerek meslek hayatına daha hızlı adapte olabilecek. Coşkunöz Eğitim Vakfı'ndan eğitim süresi boyunca eğitim destek bursu da verilerek, öğrencilerin staj imkanı da yine CEV tarafından sağlanacak. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, MEB sınavına tabi tutularak meslek lisesi diploması verilecek. Ayrıca başarılı olan öğrenciler yine bu şirketlerde çalışma fırsatı elde edebilecek.

Eğitimler 7 Eylül 2020'de başlıyor

Düz lise veya meslek lisesi mezunu 18 ila 25 yaş arasındaki adaylar, 1 adet fotoğraf ve diplomaları ile 22 Ağustos 2020 tarihine kadar internet adresinden başvuru yapabilecek. 7 Eylül 2020'de başlayacak eğitimlerde öğrencilerin ulaşım, yemek, kırtasiye ihtiyacı, iş güvenliği ekipmanları CEV tarafından karşılanacak.

"Uzman ol, üretken ol, gelecek ol" hakkında internet sitesinden detaylı bilgi alınabilir. - BURSA

Kaynak: İHA

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