COS Coin nedir? Güncel Contentos (COS) Coin yorum ve grafiği
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COS Coin nedir? Güncel Contentos (COS) Coin yorum ve grafiği

19.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:09
COS Coin nedir? Güncel Contentos (COS) Coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan biriside Contentos. COS coin, bir kripto para birimidir ve Binance Chain platformunda çalışır. COS coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, COS Coin nedir? Güncel Contentos (COS) Coin yorum ve grafiği

Contentos bugünkü fiyatı ₺0,269709 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺266.739.660 TRY. Contentos son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #336, piyasa değeri ₺787.314.018 TRY. Dolaşımdaki arz 2.919.128.455 COS coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

COS COİN NEDİR?

Contentos (COS) bir kripto para birimidir ve Binance Chain platformunda çalışır. Contentos'un dolaşımda 2.919.128.454.7756863 ile 9.999.144.694.6 mevcut arzı var. Contentos'un bilinen son fiyatı 0.0372445 USD ve son 24 saatte 14.30 yükseldi. Şu anda 20 aktif piyasada, son 24 saatte 36.826.663.07 $ ile işlem görüyor. Daha fazla bilgi https://www.contentos.io/ adresinde bulunabilir .

Güncel Contentos (COS) Coin yorum ve grafiği COSUSD Grafiği

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