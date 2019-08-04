Comolli, Real Madrid'den onu istemişti! Fenerbahçe'ye cevap verdi
Damien Comolli, Real Madrid ile oynanan maç sonrası İspanyol Kulübünden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istemişti. İtalyan basını, Kolombiyalı oyuncunun Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiğini yazdı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid'le Audi Cup'ta oynanan üçüncülük maçı sonrası İspanyol devinin yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edilmişti. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ise Rodriguez'in Sarı Lacivertliler'den gelen teklife verdiği cevabı sayfalarına taşıdı.
TÜRKİYE'YE GİTMEK İSTEMİYOR
Gazete, Bayern Münih'te iki yıl kiralık olarak forma giydikten sonra Real'e geri dönen 28 yaşındaki Kolombiyalı 10 numaranın Türkiye'ye gitmek istemediği ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap gönderdiğini ileri sürdü. Kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin Real'de kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
(Fanatik)
YORUMLAR (1)
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Ya ne diyecekti? Adam B. Munchende Riberynin yedek kaldığı maçlarda bile banko oynadı Fenerde ne işi var. . . İyice saçmaladınız ha. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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