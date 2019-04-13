Comolli Görevi Bırakıyor mu? Derbi Öncesi Açıkladı

Dev derbi öncesi Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli görevini bırakacağı yönündeki iddialara iddialarına yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli de yapılan transferler nedeniyle eleştiriliyor. Fransız futbol adamının Ersun Yanal sonrası yetkilerinin sınırlandırıldığı ve transfer görüşmeleri dışında alınacak futbolculara karar verme konusuna müdahil olmayacağı öne sürülmüştü. Hatta Comolli'nin bu iddiaların ardından görevini bırakacağı da iddia edildi.

COMOLLI GÖREVE DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTMİŞ

Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği sportif direktör damien Comolli, yapılan transferler nedeniyle sıkça eleştiriliyor. FutbolArena'nın haberine göre;Comolli'nin böyle bir planı bulunmuyor. Fransız futbol adamının, yakın çevresine sezon sonunda ayrılacağı iddialarının doğru olmadığını ve görevine devam edeceğini söylediği öğrenildi.