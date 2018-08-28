Çinli Petrol Şirketi Sinopec, Petrol Fiyatlarındaki Artış Nedeniyle Rekor Kâra Ulaştı

Çinli petrol ve doğalgaz şirketi Sinopec, ham petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle rekor kara ulaştı.

Dünyanın en büyük rafineri ürünleri işleme kapasitesine sahip petrol şirketi olan Sinopec'in hisselerinde geçen yıldan bu yana yüzde 60 artış yaşandığı, cironun ise yılın ilk altı ayında yüzde 52 oranında artarak 42,4 milyar yuana ulaştığı açıklandı.

Şirketin gelirlerinin bu yıl içinde düzenli olarak artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Şirketin son yıllarda üretim, sondaj ve rafinaj maliyetleri nedeniyle gelir kaybı yaşadığı biliniyordu.

Sinopec'in Hong Kong'daki hisselerinin haftaya yüzde 3,1 oranında artışla başladığı, bunun Haziran'dan bu yana en yüksek oran olduğu belirtiliyor. 2017 sonunda 53 dolar olan ham petrol varil fiyatı, düzenli artışla Haziran'da 71 dolara ulaştı. Söz konusu artışı işlenmiş ürün fiyatlarına yansıtan Sinopec, ciro ve karlılığını da artırdı.