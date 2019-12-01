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Taliscalı Guangzhou Evergrande, Çin Ligi'nde şampiyon oldu

Çin Süper Lig'in son haftasında Şanghay Shenhua'yı 3-0 yenen Guangzhou Evergrande, şampiyonluğa ulaştı.

01.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:25
Taliscalı Guangzhou Evergrande, Çin Ligi'nde şampiyon oldu

Ligin 30. haftasında eski Beşiktaşlı futbolcu 'nın da forma giydiği Evergrande, Şanghay Shenhua'yı konuk etti. Ev sahibi takım, 45+2. dakikada Wei Shihao, 55. dakikada Park Ji-soo ve 83. dakikada Elkeson'un attığı gollerle 3-0 galip geldi.

TALİSCA 18 MAÇTA 11 GOL ATTI

İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande, bu sonuçla puanını 72 yaptı ve Beijing Guoan'ın 2 puan önünde şampiyon oldu. Guangzhou ekibi, Çin Süper Lig'de son 9 yılda 8. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan Brezilyalı futbolcu Talisca, bu sezon ligde görev yaptığı 18 maçta 11 gol kaydetti.

Kaynak: AA

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