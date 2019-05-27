Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!

China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) adlı şirket, geliştirdiği yeni Maglev trenini duyurdu. Manyetik kaldırma teknolojisiyle sürtünmeyi ortadan kaldıran maglev trenler, bu sayede geleneksel trenlerden çok daha yüksek hızlara çıkabiliyor. Çin'in yeni maglev treni, bu noktada en iddialı örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

600 KM HIZA ÇIKACAK!

Halihazırda Şangay'da kullanılan ve maksimum sürati 430 kilometre olan bir Maglev tren mevcut. CRRC firması tarafından geliştirilen yeni prototip ise saatte 600 KM hıza çıkarak, neredeyse yolcu uçaklarına (saatte ortalama 900 km) alternatif oluşturuyor. Uçakla yapılan seyahatlerde yolculuk öncesi ve sonrasında yaşanan bekleme süreleri de hesaba katılınca, Maglev tren özellikle yakın mesafelerde uçaktan hem süre hem de maliyet anlamında daha avantajlı olacak.

UÇAKTAN DAHA AVANTAJLI

CRRC, maglev trenin süre avantajına dikkati çekmek için Pekin ve Şangay arasında teorik bir yolculuk kurguladı. Uçakla, yolculuğa hazırlık süreçleri de dahil edildiğinde 4,5 saat süren bu iki şehir arası, yüksek hızlı tren ile 5,5 saat, yeni geliştirilen maglev tren ile ise 3,5 saat sürüyor. 2021 yılında üretime başlanacak olan Maglev trenin bir örneği de şimdilerde Japonya'da geliştiriliyor. 2027'de kullanıma sunulacak olan söz konusu Maglev tren, saatte 500 KM sürate çıkabilecek. Çin bu noktada, daha yüksek hızı Japonlardan çok daha erken kullanıma sunacak.