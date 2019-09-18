Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü

Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü

Ağustos ayında Çin'in bütçe harcamaları yüzde 0,2 azalarak, son 7 ayda ilk kez düştü.

18.09.2019 09:41

Çin`in bütçe harcamaları Ağustos ayında düşüş gösterdi. Bu, son 7 aydaki ilk düşüş oldu.

HARCAMALAR AZALDI

Çin'in toplam bütçe harcamaları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azaldı. Harcamalar Temmuz ayında yüzde 3,5 artmıştı.

GELİRLER ARTTI

Ağustos ayında bütçe gelirleri ise yüzde 3,3 arttı. Temmuz'da gelirler yüzde 1,8 artış göstermişti. Ocak-Ağustos döneminde bütçe harcamaları yüzde 8,8 ve gelirleri yüzde 3,2 artış gösterdi.

Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü
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