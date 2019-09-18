Çin'in bütçe harcamaları 7 aydır ilk kez düştü
Ağustos ayında Çin'in bütçe harcamaları yüzde 0,2 azalarak, son 7 ayda ilk kez düştü.
Çin`in bütçe harcamaları Ağustos ayında düşüş gösterdi. Bu, son 7 aydaki ilk düşüş oldu.
HARCAMALAR AZALDI
Çin'in toplam bütçe harcamaları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azaldı. Harcamalar Temmuz ayında yüzde 3,5 artmıştı.
GELİRLER ARTTI
Ağustos ayında bütçe gelirleri ise yüzde 3,3 arttı. Temmuz'da gelirler yüzde 1,8 artış göstermişti. Ocak-Ağustos döneminde bütçe harcamaları yüzde 8,8 ve gelirleri yüzde 3,2 artış gösterdi.