Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Çin ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 daraldı.

Yılın ilk iki ayında şalter indiren dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin, çeyrek bazında büyüme verilerinin açıklanmaya başladığı 1992'den bu yana koronavirüs etkisiyle ilk kez küçülme kaydetti. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün açıklanan veriler, yılın ilk üç ayında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 6,8 oranında düştüğünü gösterdi.

MART'TA İŞSİZLİK YÜZDE 5,9'A GERİLEDİ

Mart ayında üretim için önemli göstergelerden olan sanayi üretimi yüzde 1,1, tüketimdeki durum açısından önemli bir gösterge olan perakende satışlar ise yüzde 15,8 düştü. Çin'de kentlerdeki işsizlik oranı Mart ayında yüzde 5,9'a geriledi. Çin'in dış ticaretinin ilk çeyrekte yüzde 6,4 düştüğü açıklanmıştı.

IMF: BÜYÜK BUHRAN'DAN SONRA EN KÖTÜ EKONOMİK DÖNEM

IMF tarafından bu hafta yayınlanan raporda, koronavirüsün ekonomik etkilerinin 2008 küresel finans krizinden çok daha ağır olacağı, dünya ekonomisinin Büyük Buhran'dan sonraki en kötü dönemini yaşayacağı belirtilmişti. IMF, 2020'de dünya ekonomisinin yüzde 3 daralacağı öngörüsünü açıkladı.

Öte yandan IMF, Çin ekonomisinin yıl sonu büyüme oranının ise yüzde 1,2'ye düşeceği tahmininde bulunmuştu.

Kaynak: İHA