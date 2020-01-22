Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor
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Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi

22.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:18
Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendi.


Çinli yetkililer, halka özellikle kalabalık yerlerde maske takmaları yönünde çağrılar yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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