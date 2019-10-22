Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül'den asker selamı

22.10.2019 17:05

Serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaşan Taha Akgül, rakibini 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonun yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül'ün final müsabakasının ardından asker selamı verdiği de görüldü.

FATİH YAŞARLI'DAN BRONZ MADALYA

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.