Cimnastik şampiyonundan Kabakcı'ya ziyaret
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Cimnastik şampiyonundan Kabakcı'ya ziyaret

Cimnastik şampiyonundan Kabakcı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 31'ncisi düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda gençler kategorisinde şampiyon olan sporcu Mert Efe Kılıçer ve antrenörü Mehmet Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 31'ncisi düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Turnuvası'nda gençler kategorisinde şampiyon olan sporcu Mert Efe Kılıçer ve antrenörü Mehmet Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Ukrayna dönüşü madalya sevincini İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yla paylaşan Mert Efe Kılıçer, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, daha çok çalışarak Türkiye'yi daha büyük başarılara taşımak istediğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mert Efe Kılıçer ve antrenörü Mehmet Bilgin'i elde ettikleri bu büyük zaferden dolayı tebrik ediyorum. 20 ülkenin sporcularının mücadele ettiği turnuvada şanlı Türk Bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı okutması bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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