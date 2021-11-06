Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına seçildi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçildi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, FIG Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi.
Kongrede başkan yardımcılığı için 7 aday yarışırken, önceki dönemde de bu görevi yürüten Belaruslu Nellie Kim ve Katarlı Ali Al-Hitmi ile seçilen Suat Çelen, FIG'in en üst karar olma organında Türk cimnastiğini temsil etmeye hak kazandı.