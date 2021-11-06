Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına seçildi - Haberler Spor
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Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına seçildi

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına seçildi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Başkan Yardımcılığına seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, FIG Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi.

Kongrede başkan yardımcılığı için 7 aday yarışırken, önceki dönemde de bu görevi yürüten Belaruslu Nellie Kim ve Katarlı Ali Al-Hitmi ile seçilen Suat Çelen, FIG'in en üst karar olma organında Türk cimnastiğini temsil etmeye hak kazandı.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına seçildi

Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, FIG Başkan Yardımcılığına seçildi

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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