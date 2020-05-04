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Çim uzmanından kulüplere uyarı!

Çim uzmanından kulüplere uyarı!
04.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:44

Eskişehirspor'da uzun yıllar görev yapan Greenkeeper sertifikalı çim uzmanı Tarık Uslu, hızlandırılmış lig ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.

Eskişehirspor'da uzun yıllar görev yapan Greenkeeper sertifikalı çim uzmanı Tarık Uslu, hızlandırılmış lig ihtimaline karşı uyarılarda bulundu.

Maçların mevsim geçişi dönemine geleceğini ve çimlere çok yük bineceğinin ön görüldüğünü kaydeden Uslu, ilk defa karşılaşılacak bir durum karşısında çim bakımlarının bilinçli yapılması gerektiğinin altını çizdi. 2019-2020 sezonun bitirilmesinin akabinde yeni sezona geçilme ihtimalinin olduğunu belirten Uslu, "Kulüpler ilk kez karşılaşılacak süreçte çok dikkatli olmalı. Zira maçlar geçen yıllara göre sahaların bakıma alındığı dönemde oynanacak. Bu anlamda ilk kez böyle bir durumla karşılaşacağız. Ayrıca yeni sezon için de fazla zaman olmayacak. Dikkatli olunmazsa 2020-2021 sezonunda çok kötü sahalar karşımıza çıkabilir" dedi.

"Bu durum başlanacak sezon için çok iyi bir ortamdır"

Bu aranın saha bakımları için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Uslu, "Korona virüs nedeniyle futbol müsabakalarına verilen arayla ilgili stadyum ve kulüplerin tesislerinde bulunan antrenman sahalarının bu süreçte bakımlarının yapılması için çok önemli bir fırsat olduğunu belirtmek isterim. Bu sürede stadyum ve tesislerde bulunan antrenman sahalarının çim zeminleri mevsimin getirdiği süreçte çok uygun bir konumdadır. Aynı zamanda çim sahaların üzerinde stadyumlarda müsabaka oynanmaması tesislerde antrenmanların yapılmamasından dolayı çim zeminleri daha güçlü bir yapıya döndü. Bu durum başlanacak sezon için çok iyi bir ortamdır. Bu konuyla ilgili yurt dışında danışmalığını yaptığım futbol kulüplerine orada bulunan çim bakımcı arkadaşlarımıza sürekli bakım programları göndererek çim zeminlerin bakımlarının yapılması konusunda yardımlarımız devam ediyor. Ülkemizde de danışmanlığımı alan kulüpler var, buralarda da aynı şekilde bu uygulamaları devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"Uzun süre antrenman yapılmadığı için kros ve teknik antrenmanlar daha yoğun olacak"

Müsabakalara haziran ayında başlanmasının stadyumlardaki çimlerin deforme olup yıpranmasına etken olacağını ifade eden Uslu, "Uzun süre antrenman yapılmadığı için kros ve teknik antrenmanlar daha yoğun olacak. Bu yüzdendir ki daha çok çim zeminlerin üzerinde sert ve ağır antrenmanlar yapılacak. Dünyada ilk kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aynı zamanda da ülkemizde liglerin ne zaman başlayacağı konusunda net bir bilgi yok. Bu yüzden spor müsabakaları nasıl bir biçimde oynanacak ve hangi ayda başlayacak bilinmiyor. Şayet hızlandırılmış bir lig olacaksa belki de çok yakın zaman içerisinde defalarca spor müsabakası oynanması söz konusu olabilir. Haziran ayında başlanırsa bu stadyumlarda çok ciddi bir şekilde çim zeminlerin yıpranmasına ve deforme olmasına büyük bir etkendir. Ülkemizin bölgesel olarak bazı stadyumların mevsim geçişlerinde çim bakımları yapılması ve tekrar yeni sezona yetişmesi çok riskli bir durum olabilir. Aynı şekilde yüklü antrenmanlarda da tesislerde bulunan çim zeminlerde büyük sorunlar oluşur. Bu yüzden yapılacak antrenman programlarını çok iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu yüzden oynanacak futbol müsabakalarını stadyumlarda imkanlar genelinde çok fazla yük bindirmeden yapılması uygun olur. Futbol kulüplerinde çalışan bu konudaki görevli arkadaşlarımın havaların ısınma dönemine kadar çim bakımlarını yapmaları gerekiyor. Bu süreçte zorluklarla karşılaşmamak için daha çok hassas bakımları göz önünde bulundurmaları, hızlandırılmış bir lig olursa yeni sezonda çim zeminlerde oluşabilecek kötü durumlardan en az etkilenecek bir bakım programı yapmaları gerekiyor. Teknik heyetlerle antrenman durumlarını gözden geçirerek çim sahaları dinlendirerek bakımlarını gerçekleştirmeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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