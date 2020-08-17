Çılgın Sayısal Loto'da 53 milyon sahibini bulacak? Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sisal Şans tarafından oynatılan Çılgın Sayısal Loto, 15 Ağustos Cumartesi günü oynandı ve 53.319.289 TL ikramiye devretti. Oyun tutukunları Sayısal Loto çekilişi bugün saat kaçta araştırıyor. 17 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi detayları haberimizde.

Çılgın Sayısal Loto, 17 Ağustos Pazartesi günü çekiliyor. Oyun takipçileri ''Bu akşamki Sayısal Loto ikramiyesi ne kadar?'' araştırıyor. Sisal Şans'ın sonn teknoloji ile gerçeleştirdiğ çekilişler canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Çılgın Sayısal Loto kuralları neler?

ÇILGIN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Şans oyunlarından olan Çılgın Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da canlı yayında çekiliyor. Sonuçlar ise millipiyangoonline.com adresinden yayımlanıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.