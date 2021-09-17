Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı - Haberler Ekonomi
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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

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Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı

13 Eylül akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar "9, 12, 20, 25, 41, 89" oldu. Çekiliş sonucunda bugüne kadar en büyük ikramiye olan 212 milyon lirayı kazanan talihli, çekini teslim aldı. Talihli adının açıklanmasını istemedi.

Sisal Şans tarafından 13 Eylül akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon 285 bin 315 TL ikramiye kazanan talihli, dün çekini teslim aldı.

9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet eden Çılgın Sayısal Loto kuponu ile rekor ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini, Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya ve Halkbank Levent Şube Müdürü teslim etti.

"BUGÜNE KADAR VERİLEN EN YÜKSEK MİKTAR"

Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya, "Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.315 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik" dedi.

Sayısal loto, süper loto, şans topu ve on numara çekiliş sonuçları

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Haber: Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon lira kazanan talihli çekini teslim aldı - Haberler Ekonomi
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