129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerine ilişkin, üreticileri sevindirecek bir açıklama yaptı. Pakdemirli, 129 milyon TL'lik ödemenin bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacağını söyledi.

"ÜRETİCİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2020 yılı tarımsal destekleme bütçesi olan 22 milyar liranın 10,5 milyar liralık kısmının ödemesini bu yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, "Biz bu zorlu süreçte üreticimizin, yetiştiricimizin yanındayız. Amacımız, salgın nedeniyle çiftçimizin üretimden çekilmemesi, aksine tarlasının, işletmesinin başında olmasıdır. Onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede toplam 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemelerini 17 Nisan Cuma günü (bugün) saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Tek seferde yatırılacak destek miktarları çiğ süt desteklemeleri; 232 bin 223 üreticimizin 729 bin ton çiğ sütü için 98 milyon TL, manda-malak desteklemeleri; 10 bin 994 yetiştiriciye 113 bin baş manda/malak için 31 milyon TL şeklindedir. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Kaynak: İHA