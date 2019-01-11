Çiftlik Bank, Tanker Bank Derken Deneyimli Gazeteci Uğur Dündar 'Fırın Bank' Adı Altında Yeni Bir Dolandırıcılığı Okurlarına Aktardı

Son günlerde moda haline gelen saadet zinciri dolandırıcılığı vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Çiftlik Bank ile tüm Türkiye'nin gündemine oturan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan sonra Giresun'da Tanker Bank adı altında hayali tanker alıp satarak yüksek kar vaat eden bir başka dolandırıcı gündeme gelmişti. Türkiye bu olayların şokunu üstünden atamamışken Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü köşesinde yep yeni bir dolandırıcılıktan bahsetti.

AZİZ NESİN ÖYKÜLERİNİ ARATMAYAN OLAY

Uğur Dündar, "Çiftlikbank, Tankerbank, şimdi de Fırınbank" başlığıyla yayımlanan yazısında "Şimdi anlatacağım dolandırıcılık türüne benzer bir olay ise bugüne kadar ne duyuldu, ne de görüldü! Efendim, Aziz Nesin öykülerini aratmayan olayımız Şanlıurfa'nın bir ilçesinde geçiyor" bilgisini verdi.

KAZ GELECEK YERDEN TAVUK ESİRGENMEZ

"Daha önce 'Çiftlikbank'a para kaptıranları okudukça kıs kıs gülen ve içlerinden 'Oh olsun, yalana kanmasalardı' diyen ilçenin uyanık sakinleri, fırın işletmeciliğinin yanı sıra çok karlı un ticareti yaptığını söyleyen bir dostları tarafından kar payı vaadiyle dolandırılmışlar" diyen Dündar, "Fırıncı, kendilerini çok uyanık zanneden ve 'Çiftlikbank'ı hatırlatan kurbanlarına 'Benim işim garanti. Çünkü paranızın karşılığında size güvence olarak evimin ve işyerimin tapusunu vereceğim' demiş. Tapuları görenler de 'Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez' diyerek, elde avuçta ne varsa teslim etmişler. Hatta aralarında evini bile satıp 8-10 bin lira kazanmak umuduyla parasını dolandırıcıya verenler bile olmuş. " ifadesini kullandı.

Dündar, şöyle devam etti:

PARALARI TOPLAYAN DOLANDIRICI KAYBOLDU

"Bana yazan ve sattığı evden gelen 300 bin lirayı fırıncıya takdim edip, karşılığında tapuyu cebine indiren yurttaşımız 'Adam 20 yıllık komşumdu. Ekmeğimizi de ondan alıyorduk. 300 bin lira için kaçabileceğine hiç ihtimal vermedim. Kaçsa bile nasılsa tapu bende, satar paraya çeviririm diye düşündüm' diyor. Aralık ayının 10'unu da kar payı dağıtım günü olarak belirliyor. O gün gelip çattığında dükkanını kapalı görünce, şüphelenip evine gidiyor. Ama o da ne? Evde kapı duvar! Biraz araştırınca anlıyor ki fırıncı, kendisi gibi aralarında öz akrabalarının da bulunduğu 100'den fazla kişiye aynı tapuları hisselere bölüp dağıtmış, paraları bir güzel topladıktan sonra da ortalıktan kaybolmuş."