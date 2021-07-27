Cicaldau GS - PSV maçında var mı, yok mu, neden yok? 28 Temmuz maçta Alexandru Cicaldau olmayacak mı?
Yarın oynanacak olan GS - PSV maçında yeni transferlerden Alexandru Cicaldau maçta oynayacak mı merak edildi. Galatasaray'ın yeni transferi orta saha mevkisinde oynayan Alexandru Cicaldau PSV maçında olacak mı, maçta yok mu, neden yok? araştırılıyor. Sizler için kısaca nedenini paylaşacağız...
Galatasaray 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına çıkacak. Bir üst tura çıkmak isteyen Galatasaray'da yeni transferler oynayacak mı merak edildi. Peki, yeni transferlerden Alexandru Cicaldau maçta olacak mı? Alexandru Cicaldau forma giyecek mi? Cicaldau neden oynamıyor?
GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'den canlı olarak yayınlanacaktır.
GS - PSV MAÇINDA ALEXANDRU CİCALDAU YOK MU, NEDEN YOK?
Galatasaray'ın yeni transferlerinden olan Alexandru Cicaldau maçta olacak mı merak edilmiştir. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'da bildirim tarihi geçtiği için yeni transferlerden Alexandru Cicaldau yarınki rövanş maçında sahada olamayacak. Fakat eğer Galatasaray bir üst tura çıkarsa diğer karşılaşmalarda yeni transferler forma giyebilecektir.