Cicaldau GS - PSV maçında var mı, yok mu, neden yok? 28 Temmuz maçta Alexandru Cicaldau olmayacak mı?

Yarın oynanacak olan GS - PSV maçında yeni transferlerden Alexandru Cicaldau maçta oynayacak mı merak edildi. Galatasaray'ın yeni transferi orta saha mevkisinde oynayan Alexandru Cicaldau PSV maçında olacak mı, maçta yok mu, neden yok? araştırılıyor. Sizler için kısaca nedenini paylaşacağız...