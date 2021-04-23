CHZ coin yorum: Chiliz (CHZ) neden düşüyor? CHZ ne zaman yükselir?

CHZ coin fiyatı Bitcoin'in sert düşmesiyle beraber çakıldı. Altcoin piyasası, hafta sonu yaşanan düşüş trendinden sonra toparlandı. En büyük kripto olan Bitcoin hala düşüş piyasasında tökezliyordu, altcoinler düşüyor. Peki, CHZ coin yorum: Chiliz (CHZ) neden düşüyor? CHZ ne zaman yükselir?

CHZ COİN NE ZAMAN YÜKSELİR?

Altcoin piyasası, hafta sonu yaşanan düşüş trendinden sonra toparlandı. En büyük kripto olan Bitcoin hala düşüş piyasasında tökezliyordu, altcoinler düşüyor. Chiliz coinin yükselmesi Bitcoin'dekidüşüsün durmasının ardından yeniden eski fiyatlarına dönebilir.

Bitcoin ( BTC ) uzun tüccarları perişan ediyor olabilir, ancak bir yükseliş analisti, bir hafta içinde % 22 oranında düştüğü için "rahatladığını" söylüyor.

En son sosyal medya güncellemesinde, nicelik analisti PlanB, fiyatın 48.000 $ 'ın altına düşmesinin BTC/ USD'yi stoktan akış fiyat modeli tarafından belirlenen hedefinin altına gönderdiğine dikkat çekti.

"Şaşırtıcı" stok-akış, onu tekrar doğru hale getiriyor

Bu nedenle, Bitcoin artık geleneksel olarak son derece doğru bir fiyat tahmin aracı olan "stoktan akışa" "önden çalışan" değil. PlanB, gerekli seviyenin üzerinde alım satım yaptıktan sonra, ilerlemenin inorganik hale geldiğinden endişe duyduğunu öne sürdü.

Tahminlerini "şaşırtıcı" olarak nitelendiren "The Bitcoin Standard" yazarı Saifedean Ammous ile yaptığı bir sohbette "Btc fiyatı şimdi yine s2f model değerinin altında kaldı" diye yazdı.

"Bir an için insanların modeli çalıştırdığını ve süper döngünün başladığını düşündüm. Şimdi normale döndük .. tıpkı saat gibi."

Hem "saat mekanizması" hem de "süper döngü" terimleri uzun vadeli avcılara aşina olacak, bunlar genellikle Bitcoin'in stoktan akışla ilişkisini ve mevcut boğa koşusunun niteliklerini açıklıyor .

Modelin iki yinelemesi, stoktan akışa ve stoktan akışa (S2F) çapraz varlık (S2FX), çeşitli şekillerde şu an ile 2024 arasında 100.000 $ veya 288.000 $ ortalama BTC/ USD fiyatı gerektiriyor.

Daha önce PlanB, Bitcoin'in bu yıl vurması gereken 100.000 $ 'da durmayacağına inandığını söyledi.

"Bitcoinciler genellikle boğa piyasasında fazla yükselişe ve ayı piyasasında fazla düşüşe sahiptir!"

"Bu sefer de süper bisiklet kullandığımızı sanmıyorum."

Duygu titremesi devam ediyor

Bu arada, son fiyat kayıpları turu için itici güç olarak çeşitli faktörler öne sürüldü; bunlar, düşüş eğilimi girdikçe spot fiyatın altında işlem gören CME vadeli işlemlerinin yanı sıra negatif bir Coinbase primi de dahil.

İkincisi, olumlu olduğunda yükselişe işaret eder, ancak tersi - Coinbase spot fiyatı diğer borsa Binance'inkinden daha düşük olduğunda - da doğrudur.

Negatife dönüş, Coinbase'deki bir dizi büyük satış emriyle aynı zamana denk geldi ve bunların her biri, emir defteri spot fiyatında kısa bir düşüşe neden oldu.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi , irrasyonel duyarlılığın hala piyasayı terk edeceğinin bir işareti olarak, aylık düşük seviyelere düşmesine rağmen "açgözlülük" bölgesinde kaldı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65.000 $ 'a yakın ilk düşüşü sırasında Bitcoin, uzun pozisyonlarda toplu likidasyonlar gördü .