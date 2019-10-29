CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan UEFA'nın skandal kararına tepki: İşin tadı kaçtı artık

29.10.2019 00:57

Medipol Başakşehir Kulübü, UEFA'nın İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattığını açıkladı. Bu karar sonrası CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, CNN Türk'e bağlandı.

"TÜRK KİMLİĞİ SALDIRI ALTINDA"

Erdoğdu, "Bu karar, 82 milyon yurttaşımızı birden incitir. UEFA'nın bu kararını anlamış değilim. İşin tadı kaçtı artık. Mesele bir yerden sonra Türklüğü suçlamaya geldi. Türkler gerçekten mağdur edilmeye başlandı. UEFA'nın yaptığı yetkisini aşmaktır. Son derece inciticidir. Türk kimliği çok ciddi bir şekilde saldırı altında. Bu karar beni çok üzdü. " dedi.