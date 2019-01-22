Chelseali Moses, Fenerbahçe'ye Haber Gönderdi: Beni Alın
Chelsea'de forma giyen Victor Moses, Fenerbahçe'ye haber gönderdi: Beklediğim teklifi alamadım, beni alın.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar'ın ardından oluşan sessizliğin peş peşe gelecek imzalarla bitmesi bekleniyor. Birçok isimle temas halinde olsa da aradaki ufak pürüzlerden dolayı anlaşma aşamasına gelemeyen Kanarya'nın dünkü Bursaspor maçının ardından düğmeye basacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in patlatacağı ilk bombanın ise Chelsea ile yollarını ayırmaya karar veren Moses olduğu ifade edildi.
VİCTOR MOSES HABER YOLLADI: BENİ ALIN
Fenerbahçe'nin ilk teklifini "Önceliğimi Premier Lig takımlarına veriyorum" diyerek beklemeye alan yıldız futbolcunun, Ada'dan umduğu teklifi bulamadığı kaydedildi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler'e haber gönderen Victor Moses'ın 1.5 yıllığına kiralanacağı ve Damien Comolli'nin son detayları görüştüğü belirtildi. Fenerbahçe, Moses için 6 aylık süre için kiralama ücreti ve maaşı dahil 4 milyon euro ödeyecek. Ancak ikinci yıl için yapılan pazarlıkların sürdüğü ve rakam netleşince transferin açıklanacağı bildirildi.
(Star)
-
FENERLİLER MALESEF BU TAKIM TOPARLAYANA KADAR 3-4 SENE DAHA ŞAMPİYONLUK BEKLEMEYİN .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu adamdan hiçbir şey olmaz Emenike buna 10 basar sadece Fenerbahçe nin parasını yerCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
-
Cüneyt Çakır malı pozisyon öncesi faul var es geçti var hakemleri Cüneyt i de yaktı feneri deCevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
-
LİG BAŞLADIĞINDA AKHİSAR, ALANYA, ERZURUM DÜŞER DEDİM. AZ KALDI. HADİ BAKALIM.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
İsmail köybaşı ne la Sen josef i sat şimdi kumeye düşmemeye oyna ayiptir günahtir allah belanizi versinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır