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Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Chelsea, hafta sonu sahasında West Ham United'a 1-0 kaybettiği maçta hiç faul yapmadı ve tarihe geçen bir istatistik yakalamış oldu.

03.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:51
Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı

bu hafta sahasında oynadığı Premier Lig maçında 'a 1-0 kaybetti. yönetimindeki takım 90 dakika boyunca bir faul bile yapmadı ve 2003-04 sezonunda beri tutulan istatistikler göz önüne alındığı zaman bir ilke imza atmış oldu.

Premier Lig'de faul yapmadan maç tamamlayan ilk takım olan Chelsea karşısında West Ham United 16 faul yaptı.

LİGİN EN AZ FAUL YAPAN TAKIMI

Chelsea böylece bu sezon Premier Lig'de en az faul yapan takım konumuna geldi. Londra ekibi 116 faul ile son sırada yer alırken 24 kez sarı kart gördü ve hiç kırmızı kart görmedi.


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: Chelsea, West Ham maçını faul yapmadan tamamladı
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