Chelsea, Victor Moses'ı Satın Almak İsteyen Fenerbahçe'ye Red Cevabı Verdi

Devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'in performansından memnun olan Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızı elinden kaçırmak istemiyor. 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için İngiliz kulübü ile temasa geçildi. Ancak alınan cevap memnun etmedi. UEFA'nın transfer yasağı getirdiği Chelsea, Victor Moses için tok satıcıyı oynadığını ilk görüşmede "Süresi dolunca gönderirsiniz geri bekliyoruz" diyerek tavrını ortaya koydu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 Süper Lig maçında 492 dakika sahada kalan Moses, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koyarken, mücadeleci futboluyla da taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı oyuncu konusundaki ısrarını sürdüreceği ve Mavileri ikna etmek için görüşmelere devam edeceği öğrenildi. 2012-13 sezonunda Wigan'dan Chelsea'ya giden Moses, Fenerbahçe'ye gelene kadar Liverpool, Stoke City, West Ham gibi kulüplere de kiralanmıştı.

(Sabah)