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Chelsea'nin Lig Kupası Zaferi

Chelsea Millenium Stadium'da Liverpool'u mağlup ederek 2005 Lig Kupası'nı kazanıyor. Şubat 2005'te oynanan ve uzatmalara giden maçta, Didier Drogba ve Mateja Kezman Chelsea lehine golleri atarken, Steven Gerrard'ın kendi kalesine attığı golle kupayı kazanan taraf maviler oluyor.

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:21

'da 'u mağlup ederek 2005 Lig Kupası'nı kazanıyor. Şubat 2005'te oynanan ve uzatmalara giden maçta, Didier Drogba ve Mateja Kezman Chelsea lehine golleri atarken, 'ın kendi kalesine attığı golle kupayı kazanan taraf maviler oluyor.

Kaynak: Dugout

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