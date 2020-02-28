Chelsea'nin Lig Kupası Zaferi

28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:21

Chelsea Millenium Stadium'da Liverpool'u mağlup ederek 2005 Lig Kupası'nı kazanıyor. Şubat 2005'te oynanan ve uzatmalara giden maçta, Didier Drogba ve Mateja Kezman Chelsea lehine golleri atarken, Steven Gerrard'ın kendi kalesine attığı golle kupayı kazanan taraf maviler oluyor.