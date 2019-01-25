İngiltere Lig Kupasında Chelsea, Tottenham'ı Geçerek Finale Yükseldi
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea, evinde ağırladığı Tottenham'ı yenerek turnuvada finale yükseldi.
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Chelsea, evinde ağırladığı Tottenham'ı penaltılarla 4-2 mağlup etti.
Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren atak bir oyun sergileyen Chelsea, 27. dakikada N'Golo Kante ve 38. dakikada Eden Hazard ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham, 50. dakikada Fernando Llorente ile farkı bire indirdi. İki takımın da kalan dakikalardaki skoru değiştirme çabaları sonuç vermeyince 90 dakika Chelsea'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇ PENALTILARA GİTTİ
Yarı final ilk maçında rakibine 1-0 mağlup olan Chelsea, toplamda skor üstünlüğünü kaybetti ancak statü gereği deplasmanda atılan goller avantaj sağlamadığı ve uzatma dakikaları olmadığı için doğrudan penaltılara gidildi.
Penaltı atışları sonucu rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Chelsea, İngiltere Lig Kupası'nda adını finale yazdırdı ve Manchester City'nin rakibi oldu.
Chelsea ile Manchester City arasındaki final maçı 24 Şubat'ta Wembley Stadı'nda oynanacak.
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