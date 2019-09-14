Chelsea, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 5-2 yendi

14.09.2019 19:16

Londra ekibi, ligin 5. haftasında Molineux Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu. Maça hızlı başlayan Chelsea, Fikayo Tomori'nın 31. dakikada, Tammy Abraham'ın ise 34, 41 ve 55. dakikalarda attığı gollerle 4-0 öne geçti.

ABRAHAM SON 3 MAÇTA 7. GOLÜNÜ ATTI

Wolverhampton, 69. dakikada Tammy Abraham'ın kendi kalesine attığı gol ve Patrick Cutrone'un 85. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 4-2 ye getirsede, Chelseali genç futbolcu Mason Mount 90+7'de attığı golle skoru belirledi: 5-2. Chelsea, yeni teknik direktörü Lampard yönetiminde ikinci galibiyetini alırken, 'hat-trick' yapan 21 yaşındaki yıldız oyuncu Tammy Abraham son 3 maçta 7. golünü atmış oldu.

Kaynak: AA