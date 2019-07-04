Chelsea'de Lampard dönemi resmen başladı

Premier Lig ekibi Chelsea, Sarri'den boşalan Teknik Direktörlük görevine Lampard'ı getirdi. Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Geçen sezon kariyerinin ilk teknik direktörlük tecrübesini Derby County ile geçiren Lampard, takımıyla play-off finali oynamış ancak Aston Villa'ya kaybederek Premier Lig'in kıyısından dönmüştü.

Futbolculuk döneminde Chelsea formasını aralıksız 13 yıl giyen 41 yaşındaki teknik adam, Maviler ile 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşarken 1 kez Şampiyonlar Ligi ve 1 kez de UEFA Avrupa Ligi zaferi tattı. Lampard ayrıca Chelsea formasıyla 4 FA Cup, 2 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı.

İşte Lampard'ın ilk sözleri;

"Chelsea'ye antrenör olarak geri döndüğüm için çok gururluyum. Çok çalışmak ve kulübe daha fazla başarı kazandırmak için buradayım. İşe başlamak için sabırsızlanıyorum."

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