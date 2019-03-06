Cezası Nedeniyle Maçı Tribünden Takip Eden Sergio Ramos, Sinirlerine Hakim Olamadı

Ajax, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 4-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Liginde çeyrek finale yükseldi.

SERGİO RAMOS, ARKADAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

İlk karşılaşmada bilerek sarı kart gören ve UEFA tarafından ceza alan Sergio Ramos, mücadeleyi tribünden takip etti. Üst üste gelen Ajax golleri sonrası Sergio Ramos arkadaşlarına tepki gösterdi.

"BÖYLE KARARLAR ALMAK ZORUNDASINIZ"

Ramos, "9 yıl sonra ilk kez skora bakınca sarı kart görmeyi zorlamadım dersem yalan söylemiş olurum. Buradan rakibi küçümsediğim ya da turu geçmeyi garantilediğimiz anlaşılmasın. Ama futbolda böyle zor kararlar almak durumundasınız." demişti.



