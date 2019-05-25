Cezalı Olduğu Halde Sahaya Giren Hasan Şaş'a Tarihi Ceza!
Başakşehir maçı sonrasında "İlk defa kavgada yoktum" diyen Hasan Şaş'ın, izinsiz olarak sahaya indiği, burada stat görevlisine fiziki müdahalede bulunduğu ve sportmenliğe aykırı sözler sarf ettiği ortaya çıkmıştı. Şaş'a 6222 sayılı yasaya muhalefetten 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilir.
Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü. Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülerde Şaş, akredite olmadığı halde sahaya inmiş, golün sevincini Fatih Terim ile paylaşmış, kendisine engel olmaya çalışan özel güvenlik Ömer Kılıç'a fiziki müdahalede bulunmuştu.
"OLAYLARIN HİÇBİRİNİ GÖRMEDİM"
Hakem ve temsilci raporlarında yer almayan bu görüntüler nedeniyle Hasan Şaş maçın ardından açıklama yapmış, "İlk defa (kavgada) ben yoktum. Tribündeydim biliyorsunuz. Çünkü, 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim" demişti.
8 MAÇ CEZA ALABİLİR
Ancak Hasan Şaş'ın bu konuşmalarının doğru olmadığı görüntülerle ispatlandı. Bunun üzerine TFF harekete geçti. Hukuk Müşavirliği'nin sosyal medya görüntülerini inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edeceği belirtildi. Şaş'ın, "Sportmenliğe aykırı hareket"ten 1-3 maç, "kişilik haklarına saldırı, hakaret"ten 2 ila 5 maç ceza alabileceği, akredite alana izinsiz girmesinden dolayı da ayrıca yargılanacağı ifade edildi.
6222 HASAN ŞAŞ'IN BAŞINI YAKABİLİR
Hasan Şaş'ı bekleyen bir başka tehlike de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet... Kanunun 16. maddesindeki, "Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi yirmi günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" ifadesi, Hasan Şaş'ın başını yakabilir.
(Skorer)
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Ne olan Adami ödürdü Hasan Şaş..bu ülkede tecevücüler ceza yemezken sahaya girdi diye adam hapismi yatacak ..Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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gözü de tribünde şaşın. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TÜRKİYE''DE ANTRENÖRLÜK BU MUDUR YAHU, BİRAZCIK KENDİMİZİ DÜZELTELİM, AVRUPA''DA BÖYLE ŞEYLER OLUYOR MU ARKADAŞ BİR BAK, SEN KENDİNİ GELİŞTİREMEDİKTEN SONRA ANTRENÖRLÜĞÜNÜ GELİŞTİRSEN NE OLACAK O DA AYRI BİR KONU. .Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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TAM BİR SOYTARI. ZORU GÖRDÜMÜ KAÇAN SAHTE DAYI. TERİM DE KENDİ GİBİ SALYALILARI İYİ BULUYOR.Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır
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HADİ İNŞ BU MUBAAREK GÜNDE DUAMIZ KABUL OLSUNCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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