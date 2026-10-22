Tarım ve Orman Bakanlığı Elazığ'da toprak etüt ve haritalama çalışmalarını başlattı

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Elazığ genelini kapsayacak toprak etüt ve haritalama çalışmaları için sahada incelemelere başlandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, Elazığ'ın tamamını kapsayan toprak etüt ve haritalama çalışmaları Bakanlık oluru doğrultusunda başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde toprak etüt ve sınıflandırma işlemleri, toprak analizleri ve detaylı dijital toprak haritalarının hazırlanması hedefleniyor. Elde edilecek verilerle toprak kaynaklarının daha iyi tanınması ve arazi kullanım planlamasına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Arazi etüt çalışmalarına Esentepe, Doğukent, Akmezra, Kıraç ve çevre köylerde başlanırken, çalışmaların ilin tamamını kapsayacak şekilde sürdürülmesi planlanıyor. Proje ile Elazığ'ın toprak varlığının ayrıntılı biçimde ortaya konulması ve tarımsal üretim ile arazi yönetimine yönelik çalışmalara bilimsel veri sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı