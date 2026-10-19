Sason'da ceviz hasadında dönümden ortalama 500 kilogram ürün alınıyor

Batman'ın Sason ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz hasadı başladı. Kendine özgü aroması ve yüksek yağ oranıyla bilinen Sason cevizinde, köylerde hasat heyecanı yaşanıyor.

Sason ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz bahçelerinde hasat mesaisi başladı. Ceviz üretimiyle öne çıkan köylerde vatandaşlar, boyları 10 metreye kadar ulaşan ağaçlara çıkarak dalları uzun sopalarla silkeliyor. Ağaçlardan düşen cevizler toplanarak kabuklarından ayrılıyor ve kurutulmak üzere hazırlanıyor. Özellikle kadınlar, ağaçların altında biriken cevizleri toplayıp evlerinde kabuklarından ayırarak kurutma işlemini gerçekleştiriyor. Sason'un ceviz üretimiyle bilinen Dörtbölük köyünde hasat yapan vatandaşlardan Harun Çelik, bu yıl cevizde bereketli bir dönem geçirdiklerini söyledi. Sonbaharla birlikte hasadın başladığını belirten Çelik, olgunlaşan cevizlerin bir kısmının kendiliğinden ağaçtan düştüğünü, dallarda kalanların ise uzun sopalarla silkelendiğini ifade etti. Ceviz veriminin bahçeden bahçeye değiştiğini aktaran Çelik, bir dönümlük ceviz bahçesinden ortalama 500 kilogram ürün elde edilebildiğini belirtti. Bölgenin yüksek rakımının cevizin aroması ve yağ oranı üzerinde etkili olduğunu dile getiren Çelik, Sason cevizine yoğun talep olduğunu kaydetti. Hasat edilen cevizlerin bir kısmının kabuklarından ayrılarak torbalandığını, diğerlerinin ise kurutulduktan sonra çuvallara konularak satışa hazır hale getirildiğini anlatan Çelik, ürünün kalitesine göre kilogram fiyatının 250 ila 300 lira arasında değiştiğini söyledi.

Sason'da kurutulan cevizlerin kilogramı yaklaşık 400 liraya kadar alıcı buluyor. İlçede geleneksel yöntemlerle sürdürülen ceviz hasadı, hem yöresel üretimin devamlılığı hem de vatandaşların geçimine katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Hasat dönemi, Sason halkı için her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir çalışma ve gelir elde etme dönemi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı