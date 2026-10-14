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Sason'da ceviz hasadı başladı, kilogramı yaklaşık 400 liradan alıcı buluyor

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Sason'da ceviz hasadı başladı, kilogramı yaklaşık 400 liradan alıcı buluyor
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Batman'ın Sason ilçesinde ceviz hasadı başladı; köylerde 10 metreye kadar uzanan ağaçlardan ceviz silkeleyerek toplanıyor. Kadınlar yere düşen cevizleri kurutuyor; kilogramı yaklaşık 400 liradan alıcı bulan hasat, ilçe halkı için gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz hasadı başladı. Kendine özgü tadı ve yoğun yağ oranıyla bilinen Sason cevizinde, köylerde hasat heyecanı yaşanıyor.

Köylerde boyları 10 metreye kadar ulaşan ceviz ağaçlarına çıkan vatandaşlar, dalları silkeleyerek cevizleri topluyor. Genellikle kadınlar ise ağaçların altına düşen cevizleri toplayarak evlerinde kabuklarından ayırıp kurumaya bırakıyor. Ceviz üretimiyle bilinen Sason'da, kurutulan cevizler kilogramı yaklaşık 400 liradan alıcı buluyor. Hasat dönemi, ilçe halkı için hem geleneksel bir uğraş hem de önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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