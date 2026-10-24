Konya'da ceviz hasadı başladı, rekoltede bolluk var, kilosu 250-300 lira

Konya'nın ceviz üretimiyle öne çıkan aralarında Beyşehir'in de olduğu farklı ilçelerinde olgunlaşan cevizler, üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı.

Yağışların ardından uygun hava şartlarının oluşmasıyla ceviz bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor. Cevizler toplandıktan sonra yeşil dış kabuklarından ayrıştırılarak ürünün kalitesini korumak amacıyla kurutma işlemine geçiliyor. Bahçelerde bir yandan toplama ve ayıklama, diğer yandan kurutma çalışmaları devam ediyor. Yörede bu yıl etkili olan yağışların ceviz üretimine de olumlu yansımasıyla rekoltede bolluk yaşanırken, cevizler yörede kilogramı 250-300 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri de kırsal mahallelerde ceviz üreticileriyle bir araya gelerek hasat ve kurutma süreçlerine ilişkin teknik bilgilendirmelerde bulundu. Uzmanlar, üreticilere, yağışların ardından olgunlaşan cevizlerin gecikmeden hasat edilmesi, dış kabuklarından ayrılan ürünlerin ise uygun sıcaklık ve havalandırma şartlarında kurutulması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı