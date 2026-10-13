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Kayseri Tomarza'da ayçiçeği hasadı başladı, 2026'da yaklaşık 25 bin dekar ekildi

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Kayseri Tomarza'da ayçiçeği hasadı başladı, 2026'da yaklaşık 25 bin dekar ekildi
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Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ayçiçeğinde hasat dönemi başladı; 2026’da yaklaşık 25 bin dekar alana ekim yapıldı. Yağışların bol geçtiği sezonda verimin yüksek olduğu belirtilirken, 2027’de ekim alanının 30 bin dekara ulaşması bekleniyor.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çiftçilerin alternatif ürün olarak son yıllarda daha fazla tercih ettiği ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

İlçede her yıl ekim alanı artan ayçiçeği, 2026 yılında yaklaşık 25 bin dekar araziye ekildi. Yağışların bol geçtiği 2026 sezonunda verimin de yüksek olduğu belirtildi. 2027 yılında ise ayçiçeği ekim alanının yaklaşık 30 bin dekara ulaşması bekleniyor.

Çiftçiler açısından önemli bir alternatif ürün haline gelen ayçiçeğinin, önümüzdeki yıllarda Tomarza'da daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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