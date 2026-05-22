Havran Barajındaki su seviyesi zeytincileri sevindirdi

Balıkesir'in Havran ilçesinde kış yağışlarıyla Havran Barajı tamamen doldu. 36 bin dekar tarım arazisini sulayan baraj, özellikle zeytin üreticilerinde verim beklentisini artırdı.

Balıkesir'in Havran ilçesindeki barajda doluluk yüzde yüzü bulması Edremit Körfezi'ndeki çiftçileri sevindirdi. Barajın taşma noktasına yaklaşması bölgede bereket beklentisini artırdı.

Havran ilçesinde kış boyunca etkili olan yağışlar, Havran Barajı'nı tamamen doldurdu. Tam kapasiteye ulaşan baraj, bölgedeki tarımsal üretim için umut oldu. Havran Barajı, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere Körfez bölgesinde yaklaşık 36 bin dekar tarım arazisini suluyor. Özellikle zeytinlikler için kritik öneme sahip olan baraj suyu, üreticilerin verim beklentisini yükseltti. Barajın tamamen dolduğunu kaydeden Havran Doğal Gıda İşletmesi sahibi Bekir Çetin, "Biz 10 yıldan beri barajın yakınında üretim yapıyoruz. Baraj kuraklık yüzünden 4 yıldan beri dolmuyordu. Bu sene çok iyi doldu. Su Edremit-Balıkesir yoluna ulaştı. Bu da yöre çiftçilerini sevindirdi" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
