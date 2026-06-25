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Araban Ovası'nda hububat hasadı devam ediyor

Araban Ovası'nda hububat hasadı devam ediyor
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 110 bin dönüm alanda buğday ve arpa hasadı gece gündüz devam ediyor. Bu yıl yağışların olumlu etkisiyle rekolte artışı bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Gaziantep'in Araban ilçesinde buğday ve arpa hasadı mesaisi gece gündüz devam ediyor.

Araban Ovası'nda bu yıl 90 bin dönüm makarnalık sert buğday ve ekmeklik buğday ile 20 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa olmak üzere toplam 110 bin dönüm hububat alanında hasat devam ediyor.

11'inci ayda ekimi yapılarak toprakla buluşan, kış ve ilkbahar mevsimlerinde kar ve sağanak yağışların da etkisiyle sağlıklı bir gelişim dönemi geçiren buğday ve arpa hasadında, geçen yıllara oranla rekolte artışı gerçekleşti.

Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, yaptığı açıklamada, bu yıl ki yağışların hububat gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Araban Ovası'nda Haziran ayı başında ilk arpa hasadıyla başlayan ve makarnalık, baklavalık sert buğday ile ekmeklik buğday hasadıyla devam eden hububat hasadında şu anki verim tablosunun oldukça sevindirici. Araban Ovası'nda üretim yapan tüm çiftçilerimize bereketli ve kazançlı bir sezon geçirmeleri temenni ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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