Haberler

Diyadin'de sağanak yağış sonrası su birikintileri oluştu

Diyadin'de sağanak yağış sonrası su birikintileri oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, esnaf iş yerlerinin önünde biriken suları tahliye etmek için çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın aralıklarla süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu

Diyadin'de Aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı kısa süreliğine etkilerken, bazı noktalarda yağmur sularının biriktiği görüldü. Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı. Esnafl ise iş yerlerinin önünde biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Meteoroloji yetkililerinin yağış uyarısında bulunduğu bölgede, yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu

Beğendiği paylaşım olay oldu
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt