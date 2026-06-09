Diyadin'de sağanak yağış sonrası su birikintileri oluştu
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken, esnaf iş yerlerinin önünde biriken suları tahliye etmek için çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın aralıklarla süreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu
Diyadin'de Aniden bastıran yağmur, günlük yaşamı kısa süreliğine etkilerken, bazı noktalarda yağmur sularının biriktiği görüldü. Yağışın etkisiyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük yaşadı. Esnafl ise iş yerlerinin önünde biriken suları tahliye etmek için çalışma yaptı.
Meteoroloji yetkililerinin yağış uyarısında bulunduğu bölgede, yağmurun aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını istedi. - AĞRI