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Çine'de 40 üreticiye 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu dağıtıldı

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Çine'de 40 üreticiye 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu dağıtıldı
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Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabataş Mahallesi'nde yürütülen mera ıslah çalışmaları kapsamında 40 üreticiye 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu dağıtıldı. Yaklaşık 100 dekarlık mera alanında yapay mera tesisi kurulması için Ekim ayı içinde sürüm ve ekim işlemleri gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabataş Mahallesi'nde yürütülen mera ıslah çalışmaları kapsamında 40 üreticiye 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu dağıtılırken, yaklaşık 100 dekarlık alanda yapay mera tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kabataş Mahallesi'nde hayvancılığı desteklemek ve meraların verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Proje çerçevesinde mahallede kayıtlı 40 üreticiye toplam 5 bin 550 kilogram tritikale tohumu teslim edildi. Çalışmalarla meralar üzerindeki otlatma baskısının azaltılması, hayvanların meraya çıkamadığı dönemlerde kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, yem bitkileri üretiminin artırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca 124/2 ve 120/1 parsellerinde bulunan yaklaşık 100 dekarlık mera alanında yapay mera tesisi kurulması planlanırken, yabancı otlarla mücadele ve mera verimliliğinin artırılması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 2 ton arpa tohumu ve 1 ton 250 kilogram gübreyle Ekim ayı içerisinde sürüm ve ekim işlemleri gerçekleştirilecek. Yeşil ot hasadının ardından 2027 yılı sonbaharında çok yıllık mera karışımı ekilerek modern yapay mera tesisi oluşturulacak. Öte yandan, merada otlayan hayvanların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 2025 yılında İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan 10 metrelik betonarme hayvan içme suyu oluğu da yetiştiricilerin kullanımına sunuldu. Yapılan çalışmalarla meraların güçlendirilmesi, hayvancılıkta yem maliyetlerinin azaltılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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