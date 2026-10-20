Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Valisi Varol, AB'de coğrafi işaret tescilli Söke pamuğunun hasadına katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Valisi Varol, AB'de coğrafi işaret tescilli Söke pamuğunun hasadına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Valisi Osman Varol, Söke Ovası'nda pamuk hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü Söke pamuğunun hasadını yerinde inceleyen Varol, üreticiler için bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olan Söke pamuğunun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke Ovası'nda pamuk hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Aydın'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Söke Ovası'nda pamuk hasadı sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle birlikte pamuk topladı. Hasat heyecanına ortak olan Varol, tarladan tekstile uzanan üretim sürecinde Söke pamuğunun taşıdığı değere dikkat çekti. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olma özelliğini taşıyan Söke pamuğunun üretim değerini yerinde inceleyen Vali Varol, hasat döneminin üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın'ın bereketli topraklarının beyaz altını, üreticimizin alın teriyle tarladan tekstile uzanıyor. Valimiz Dr. Osman Varol, Söke Ovası'nda üreticilerimizle birlikte pamuk hasadına katılarak hasat heyecanına ortak oldu" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi

Böyle çekip gitti, verilen cezayı 38 saniyede ödedi
Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 50 yıllık dev holdingi konkordato ilan etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi

Kıyafet müdahalesi ilişki bitirdi
İsrail'den Türkiye'ye karşı yeni plan! Yunanistan detayı dikkat çekti

Yeni plan devrede! Türkiye'ye karşı o ülkeyle ittifak yapacaklar
Beşiktaş'ta Italiano için ayrılık iddiası! Kaderini 3 maç belirleyecek

Bomba iddia: 3 maç sonra gidebilir
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor

Sergen'den ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Beyza Gemici zor günlerin ardından sevgilisiyle görüntülendi

Yardım çağrısıyla endişelendirmişti, bu kez sevgilisiyle görüldü
ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Yüzlerce ton et piyasadan toplatılıyor