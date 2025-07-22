İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri A.Ş. ile Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri Tarım, Hayvancılık, Turizm, İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusunu değerlendirerek geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, her iki şirket için de 3 aylık süreyle konkordato geçerliliği tanıdı. Peki, Çevre Hastanesi kapandı mı?

ÇEVRE HASTANESİ KAPANDI MI?

1983 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet gösteren ve plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet veren özel Çevre Hastanesi, mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Çevre Sağlık Tesisleri Anonim Şirketi ile Eskişehir Tüp Bebek Özel Sağlık Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılan dava kapsamında, 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti.

KONKORDATO SÜRECİNE KOMİSER GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, geçici mühlet süresince sürecin takibini ve denetimini sağlamak amacıyla 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Bu kapsamda, Hüdai Bal, Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk ve Prof. Dr. İsmail Kayar geçici komiserler olarak atandı.

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI TANINDI

Geçici mühlet kararının ilan edilmesiyle birlikte, alacaklılara konkordato talebine karşı çıkabilmeleri için yedi günlük bir itiraz süresi verildi. Mahkeme, bu süre zarfında delilleriyle birlikte başvuruda bulunan alacaklıların konkordato talebinin reddini isteyebileceğini duyurdu.

GENİŞ YATIRIM AĞINA SAHİP SAĞLIK GRUBU

Konkordato ilan eden sağlık grubu yalnızca İstanbul'da değil, farklı şehirlerdeki özel sağlık yatırımlarıyla da dikkat çekiyordu. Kuruluş, uzun süredir sağlık sektöründe hizmet veriyor ve dünya çapında sağlık hizmetleri akreditasyonu sunan JCI onaylı bir altyapıya sahip bulunuyordu.