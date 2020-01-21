: Erdoğan imzaladı, fiyatı 3 bin 500 TL'yi aşan cep telefonlarında taksit sayısı 6 aydan 3 aya indi

21.01.2020 09:25 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:18

Fiyatı 3 bin 500 TL'nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksit sayısını 6'dan 3'e indiren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDEKİ TELEFONLARA 3 AY TAKSİT

Buna göre taksi sayıları 3 bin 500 Türk lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı 3 bin 500 Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında 6 ay, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında ise taksit sayısı 18 ay olarak uygulanmaya devam edecek.

BİLGİSAYAR ALIMINDA SINIR 12 AY

Söz konusu maddede ilgili kısım, "Tüketici kredilerinin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altmış ayı, nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz" şeklinde yer aldı.

KURUL, SINIRLAMA DEĞİŞİKLİĞİNDE YETKİLİ OLACAK

Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.

Kaynak: İHA

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